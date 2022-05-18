أزمة لبن الأطفال تهدد إدارة بايدن .. نقل رضيعين لمستشفى بولاية تينيسي

كتبت: نهال أبو السعود

تواصلت أزمة نقص لبن الأطفال في الولايات المتحدة ، برغم وعود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيجاد حلول عاجلة لنقص المعروض في الأسواق الأمريكية والارتفاع المستمر في الأسعار، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز دخول رضيعين لمستشفي في ولاية تينيسي لمعاناتهما من نقص الغذاء.

وقالت الصحيفة في تقرير لها الأربعاء، إن الرضيعين تم إيداعهما المستشفى بسبب المضاعفات التي تعرضوا لها نتيجة نقص الغذاء، وهي واقعة تأتي بعد وفاة رضيعين آخرين نتيجة تعرضهما لبكتيريا تسببت في التهابات مميتة في الجهاز الهضمي كانت في منتج ألبان إحدى الشركات الأمريكية.

وبدأت أزمة الألبان في الولايات المتحدة ضمنت سلسلة من الازمات الاقتصادية والتضخم المستمر وارتفاع الأسعار عالمياً متأثراً بتداعيات الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي، ما أدي لنقص حاد للمعروض من السلع ومن ضمنها ألبان الأطفال.

وتفاقمت الأزمة بعد الكشف عن وجود بكتيريا ضارة في منتج إحدى شركات الألبان الأمريكية ، ما دفع السلطات لسحب كامل إنتاج الشركة من الأسواق.

وقال مارك كوركينز ، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في لو بونور ومركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي ، إن الرضيعين المودعين في الرعاية وكلاهما لديه "متطلبات غذائية محددة" ، نُقلوا إلى مستشفى لو بونور للأطفال.

وقال كوركينز في بيان: "هؤلاء هم أطفال صغار لديهم ظروف صحية واحتياجات طبية خاصة لها متطلبات غذائية محددة، أجسامهم لم تتكيف بشكل جيد مع نوع الصيغة الجديدة وتطلبوا العلاج عن طريق السوائل الوريدية والتغذية التكميلية."

وأضاف كوركينز أن خبراء طب الأطفال في المستشفى كانوا يجرون بدائل متعددة طوال فترة رعاية الطفل لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية، وقال: "يمكن أن تكون هذه عملية معقدة ومرهقة ويصعب للغاية على الآباء التنقل بمفردهم" ، مشيرًا إلى أنه يجب على الآباء الاتصال بطبيب الأطفال الخاص بأطفالهم في حال كانت لديهم أسئلة متعلقة بالمتطلبات اللازمة لاطفالهم .

وتأتي حالات الاستشفاء في الوقت الذي يكافح فيه الآباء الأمريكيون، لأسابيع ، للعثور على منتجات حليب الأطفال لأطفالهم. وقد تفاقم النقص بسبب مشكلات سلسلة التوريد إلى جانب سحب ضخم من شركة أبوت نيوتريشن ، إحدى أكبر مصنعي التركيبات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت شركة أبوت أنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة الغذاء والدواء (FDA) لإعادة فتح مصنع الشركة في ميتشجان ، والذي تم إغلاقه في أعقاب عملية الاستدعاء.

ولكن حتى بعد الموافقة على هذه الصفقة ، سيستغرق الأمر ما يقرب من ستة إلى ثمانية أسابيع للشركة لاستئناف الإنتاج بالكامل وإعادة حليب الأطفال إلى الرفوف.

ومساء أمس ، أعلنت إدارة بايدن عن خطوات لتخفيف النقص على مستوى البلاد فى ألبان الأطفال، بما فى ذلك إعادة فتح أكبر مصنع محلى وزيادة الواردات من الخارج تحت ضغط من الأباء والسياسيين.

وفقا لشبكة ايه بى سى، قالت إدارة الغذاء والدواء أمس إنها تعمل على تبسيط عملية المراجعة الخاصة بها لتسهيل بدء الشركات المصنعة الأجنبية فى شحن المزيد من تركيبات ألبان الأطفال إلى الولايات المتحدة