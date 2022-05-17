اليوم السابع
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9 ضحايا فى انفجار أسطوانة غاز قرب سوق بنيجيريا

الثلاثاء، 17 مايو 2022 10:18 م
9 ضحايا فى انفجار أسطوانة غاز قرب سوق بنيجيريا حريق فى نيجيريا - أرشيفية
وكالات

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قالت خدمة الطوارئ وشهود إن 9 لقوا حتفهم بعد أن أدى انفجار أسطوانة غاز إلى انهيار مبنى قريب من سوق شعبية في ولاية كانو بشمال نيجيريا الثلاثاء.

وقال مصطفى حبيب أحمد، رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن أسطوانة الغاز كانت في ورشة لحام عندما انفجرت، ما أفضى إلى سقوط 9.

وانتشل عمال الطوارئ الجثث من تحت الأنقاض خلال عملية بحث وإنقاذ.

وذكر شهود أن الآباء في مدرسة قريبة هرعوا لإخراج أطفالهم بعد سماعهم نبأ الانفجار. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات بين تلاميذ المدرسة.

 


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اخبار نيجيريا

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