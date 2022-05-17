9 ضحايا فى انفجار أسطوانة غاز قرب سوق بنيجيريا

وقال مصطفى حبيب أحمد، رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، إن أسطوانة الغاز كانت في ورشة لحام عندما انفجرت، ما أفضى إلى سقوط 9.



وانتشل عمال الطوارئ الجثث من تحت الأنقاض خلال عملية بحث وإنقاذ.



وذكر شهود أن الآباء في مدرسة قريبة هرعوا لإخراج أطفالهم بعد سماعهم نبأ الانفجار. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات بين تلاميذ المدرسة.