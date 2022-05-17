10 حقائق صادمة من تقرير حالة سكان العالم لعام 2022.. تعرف عليها

كتبت : هند المغربى

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تقرير حالة السكان لعام 2022 والذي تناول عدد من الأرقام الصادمة بخصوص ووفق الأمم المتحدة للسكان يعد تقرير حالة سكان العالم التقرير السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يتم نشره سنويًا منذ عام 1978، ويسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتعميمها، ويستكشف التحديات والفرص التي تقدمها للتنمية الدولية.

1. سنويًا، ما يقرب من نصف حالات الحمل غير مقصودة، بين عامي 2015 و2019، كان هناك ما يقرب من 121 مليون حالة حمل غير مقصود سنويًا على مستوى العالم.

2. على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 257 مليون امرأة ممن يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة.

3. في 47 بلدًا، لم تستخدم حوالي 40% من النساء أيً من وسائل منع الحمل لتجنبه.

4. يقل استخدام وسائل منع الحمل بنسبة 53% بين النساء اللاتي تعرضن لعنف الشريك ، وتشير الدراسات إلى أن حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب تتساوى أو تزيد احتمالية حدوثها عن حالات الحمل الناجمة عن العلاقات بالتراضي.

5. أكثر من 60% من حالات الحمل غير المقصود، وحوالي 30% من جميع حالات الحمل تنتهي بالإجهاض.

6. تعتبر 45% من جميع عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها على مستوى العالم غير آمنة.

7. يؤدى الإجهاض غير الآمن إلى دخول حوالى 7 مليون امرأة المستشفيات سنويًا على مستوى العالم، ويتسبب في 5 إلى 13% من جميع وفيات الأمهات، وهو أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات، فى البلدان النامية، تصل تكاليف علاج عمليات الإجهاض غير الآمن وحدها إلى حوالى 553 مليون دولار سنويًا.

8. فى حالات الطوارئ الإنسانية، مثل الحرب القائمة فى أوكرانيا، تفقد العديد من النساء إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل و/أو يتعرضن للعنف الجنسي.

9. تشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 20% من النساء والفتيات اللاجئات يتعرضن للعنف الجنسى، ويقدر حدوث 4.8 مليون حالة حمل غير مقصود في أفغانستان بحلول 2025 نتيجة لاضطرابات النظام الصحي وأوجه عدم المساواة بين الجنسين.

10. في الأشهر الإثني عشر الأولى من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، استمر انقطاع إمدادات وسائل منع الحمل والخدمات المتعلقة بها بمعدل 3.6 شهرًا، مما أدى إلى 1.4 مليون حالة حمل غير مقصود.