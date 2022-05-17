وزير خارجية باكستان يشارك فى اجتماع حول الأمن الغذائى العالمى بنيويورك

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يزور وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماع وزاري حول "نداء الأمن الغذائي العالمي للعمل" الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في 18 مايو الجاري.

وذكرت وكالة الصحافة الباكستانية أن وزير الخارجية يقوم بتلك الزيارة بناء على دعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.

وسيضم الاجتماع مجموعة متنوعة إقليميا من البلدان، التي تشمل الدول الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي التي في وضع يمكنها من اتخاذ إجراءات لمعالجته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي إن الوزراء ستتم دعوتهم للتحدث بشأن الاحتياجات الإنسانية وجهود التنمية طويلة المدى المطلوبة لإنقاذ الأرواح وبناء القدرة على الصمود في المستقبل.

كما سيشارك وزير الخارجية في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين - الصراع والأمن الغذائي" تحت رئاسة الولايات المتحدة للمجلس في 19 مايو الجاري.

وأثناء وجوده في نيويورك، سيتولى وزير الخارجية مهام أخرى على الهامش، حيث سيعقد لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأضاف البيان أن "باكستان ستواصل لعب دور استباقي في دعم الجهود الدولية للنهوض بالأهداف المشتركة لعالم سلمي ومستقر وخال من الصراع والفقر والجوع".