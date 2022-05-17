اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:51 م
أكرم القصاص
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واشنطن قد تحرم روسيا من إمكانية سداد مدفوعات سنداتها

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:51 م
واشنطن قد تحرم روسيا من إمكانية سداد مدفوعات سنداتها الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر قولها إن السلطات الأمريكية قد تحرم روسيا بشكل كامل من القدرة على سداد مدفوعات السندات بعد 25 مايو الجاري.

ووفقا للمصادر، قد تلغي وزارة الخزانة الأمريكية ما يسمى بالترخيص العام، والذي يسمح بدفع مدفوعات لخدمة جزء من الديون السيادية لروسيا وسط العقوبات ضد روسيا، موضحة ان الترخيص ينتهي في 25 مايو.

وبحسب أحد مصادر الوكالة، لم تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية قرارا نهائيا بعد.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في أبريل الماضي، إن روسيا لديها أموال في حساباتها للوفاء بالتزاماتها بالكامل حتى في ظل العقوبات.


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