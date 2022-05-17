نصائح للوقاية من التهابات المعدة

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي هو عدوى معوية تسبب ألمًا ومشاكل عديدة ومنها الإسهال وتقلصات المعدة والغثيان أو القيء، والحمى في بعض الأحيان، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعرف التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي غالبًا باسم إنفلونزا المعدة، وأكثر طرق الإصابة تكون عبر الاتصال بشخصٍ مصاب أو بتناول أطعمة أو مياه ملوثة إن كنت سليمًا بخلاف ذلك، فمن المرجّح أن تتماثل للشفاء دون حدوث مضاعفات، ولكن يمكن أن يؤدي التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي إلى الوفاة في حالة الرضع والمسنين والأشخاص ذوي الأجهزة المناعية الضعيفة.

أفضل طريقة لتجنب انتشار العدوى المعوية هي الالتزام بالاحتياطات الآتية:

-اغسل يديك جيدًا وتأكَّد من أن أطفالك يفعلون ذلك أيضًا إذا كان أطفالك أكبر سنًا، فعلِّمهم كيف يغسلون أيديهم، وخاصة بعد استخدام المرحاض.

-اغسل يديك بعد تغيير حفاضات الطفل وقبل تحضير الطعام أو تناوله، ويفضل استخدام الماء الدافئ والصابون، وافرك يديك بقوة لمدة 20 ثانية على الأقل، وتذكَّر أن تغسل المنطقة المحيطة بالبشرة المتصلبة وتحت الأظافر وبين تجاعيد اليدين، ثم اشطُف الصابون جيدًا. واستعمل معقم اليدين الكحولي أو المناديل المعقمة في حال عدم توفر الماء والصابون.

-استخدم أدواتك الخاصة ولا تشاركها مع الآخرين في المنزل، وتجنب مشاركة أواني الطعام أو أكواب الشرب أو الأطباق مع الآخرين ولا تشارك مناشف الحمام مع أحد.

-حضر الطعام بطريقة سليمة، اغسل جميع الفواكه والخضراوات قبل أكلها، ونظف أسطح المطبخ قبل تحضير الطعام عليها، وتجنب تحضير الطعام إذا كنت مريضًا.

-حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وتجنَب المخالطة اللصيقة مع أي شخص مصاب بالفيروس، إن أمكن.

-طهر الأسطح الصلبة، إذا كان لديك شخص مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي في منزلك، فطهر الأسطح الصلبة، مثل أسطح الطاولات وصنابير المياه ومقابض الأبواب.

-تجنب لمس الغسيل الذي ربما تعرض للفيروس إذا كان هناك شخص في منزلك مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، فارتد قفازات أثناء لمس الغسيل واغسل الملابس وأغطية الأسرة بالماء الساخن وجففها بضبط درجة حرارة المجفف على أعلى درجة واغسل يديك جيدًا بعد لمس الغسيل.

عندما تكون مسافرًا إلى بلدان أخرى، يمكن أن تمرض بسبب الطعام أو الماء الملوث. وقد تكون قادرًا على تقليل المخاطر باتِّباع هذه النصائح:

-اشرب فقط المياه المعبأة أو الصودا من الزجاجات المغلقة بإحكام.

-تجنَّب مكعبات الثلج، لأنها قد تكون مصنوعة من مياه ملوثة.

-استخدِم المياه المعبأة في زجاجات عند غسل الأسنان بالفرشاة.

-تجنب الأطعمة النيئة، بما في ذلك الفواكه المقشرة والخضروات النيئة والسلطات، التي لمستها أيدي البشر.

-ينبغي تجنب اللحوم والأسماك غير المطهوة جيدًا.