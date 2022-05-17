نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرض "مشغولات معدنية معاصرة" لطلاب التربية النوعية

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، معرض "مشغولات معدنية معاصرة لخدمة المجتمع"، والذى نظمته كلية التربية النوعية، وأقيم بقصر ثقافة بنها برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكلية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومرافقوه معروضات المعرض الذي أقيم تحت إشراف الدكتورة إنجي صابر درويش أستاذ أشغال المعادن والحلى المساعد، والدكتورة سارة نبيل مدرس أشغال المعادن والحلى، وضم حوالي 150 منتجا فنيا من المشغولات المعدنية عبارة عن وحدات إضاءة ومعلقات حائطية.

وتنوعت الخامات المستخدمة من مسطحات من النحاس الأحمر والأسلاك المعدنية المعزولة بألوانها المختلفة وأساليب التشكيل المتعددة والجمع بين أكثر من أسلوب تشكيلي كالطرق والقطع والحني والنسج كمنتجات تتسم بالقيم الجمالية والوظيفية لخدمة المجتمع .

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، خلال تفقده المعرض، علي أهمية الاستفادة من الأعمال الطلابية في قطاع خدمة المجتمع وتبني أفكار الطلاب والاستفادة منها ، معربا عن سعادته بإنتاج الطلاب والكلية المتميز من الأعمال الفنية وروح الإبداع والابتكار لديهم.

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، إن الأعمال الفنية التي تضمنها المعرض جميعا من أعمال طلاب الفرقة الرابعة وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس.



نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مشغولات معدنية



نائب رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مشغولات معدنية