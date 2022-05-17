اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار الرئيس الأوكرانى: كييف لن توقع اتفاقات مع روسيا مثل "مينسك 2"

الثلاثاء، 17 مايو 2022 07:28 م
مستشار الرئيس الأوكرانى: كييف لن توقع اتفاقات مع روسيا مثل "مينسك 2" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، اليوم الثلاثاء أن بلاده لن توقع على اتفاقات مع روسيا مثل "مينسك -2" لأن مثل هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى تأجيل الحرب لبعض الوقت.


ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بودولاك قوله إن أوكرانيا تعتبر مبادرات التنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل تحقيق السلام بأنها غير مقبولة على الاطلاق.


وأضاف بودولاك :" ثمن الحرب باهظ للغاية، لقى العديد من المدنيين حتفه، ولم نقتل فحسب، بل قُتلنا بشكل ساخر، لأن هذه كانت فلسفة الاتحاد الروسي: القدوم إلى أوكرانيا وقتل الناس بشكل ساخر. ليس فقط للقتل، ولكن القيام بذلك بشكل ساخر، والقيام به بشكل جماعي، والاغتصاب، وما إلى ذلك، فمن غير المقبول أيديولوجيًا أن نعطي شيئًا للاتحاد الروسي، هذا مستحيل ".


وأكد أن مقترحات وقف إطلاق النار دون انسحاب القوات الروسية "غير مقبول" لأن روسيا سوف تسيطر في هذه الحالة على جزء من الأراضي الأوكرانية.
وفي الوقت نفسه، أفاد بأن الروس ما زالوا في تفكيرهم النمطي، ولم يغيروا توجيهاتهم بشأن المفاوضات منذ بداية الغزو الشامل وعملية التفاوض مع روسيا معلقة حاليًا.


وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد مؤخرا أن بلاده ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات لسيادتها لإنهاء الحرب.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة