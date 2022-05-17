اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:51 م
أكرم القصاص
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مسؤول أمريكى: حكومة مادورو والمعارضة ستعلنان استئناف الحوار قريبا

الثلاثاء، 17 مايو 2022 10:00 م
مسؤول أمريكى: حكومة مادورو والمعارضة ستعلنان استئناف الحوار قريبا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
وكالات

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كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو والمعارضة ستعلنان عن استئناف الحوار السياسي بينهما قريبا.

وقال المسؤول للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "حكومة الرئيس مادورو والمعارضة ستعلنان في وقت قريب عن استئناف المفاوضات".

ورجح المسؤول أنه في حال تحقيق النجاح أثناء تلك المفاوضات، قد يوفر ذلك فرصة للتعامل الثنائي بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو.

لكنه أضاف أن "هذين الأمرين ليسا مرتبطين ببعضهما البعض بالضرورة".

يذكر أن الحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة انقطع في أكتوبر 2021 على إثر تسليم الدبلوماسي وأحد مقربي نيكولاس مادورو، أليكس صعب المعتقل في إفريقيا، للسلطات الأمريكية التي تتهمه بتبييض الأموال.

وفي مارس الماضي أعلن مادورو عن استعداده للعودة إلى التفاوض مع المعارضة بشرط الإفراج عن أليكس صعب.


نيكولاس مادورو

فنزويلا

امريكا

اليكس صعب


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