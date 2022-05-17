اليوم السابع
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مدفيديف: روسيا لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة

الثلاثاء، 17 مايو 2022 08:56 م
مدفيديف: روسيا لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ميدفيديف (يمين) والرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن موسكو لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكتب مدفيديف على حسابه في تطبيق تيلجرام: "ترسانة الأسلحة (الروسية) الحديثة والموثوقة والفعالة اليوم، تهدئ من طموحات أولئك الذين، بأيديهم وأيدي الآخرين، على استعداد لإطلاق العنان للحرب العالمية الثالثة"، مؤكدا "لن نسمح بمثل هذا الموقف".

وأشار مدفيديف أيضا إلى أن روسيا مجبرة على التذكير باستمرار بقدرة الدولة على الرد الفوري وفائق القوة في حالة حدوث أي اعتداء أو هجوم على أراضي الدولة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وضع "قوة الردع" في الجيش الروسي، وهي قوة تشمل عنصرا نوويا، في حال التأهب الدائم، متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده.


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