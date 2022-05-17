اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:35 م
محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات جانب من اللقاء
فريق المحافظات

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استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات ووفد الكنيسة المرافق، حيثُ تبادل الطرفان التهاني عن فترة الأعياد الماضية التي تزامنت فيها أعياد المسلمين والمسيحيين، وتبادلا حديثًا ودّيًا تطرق لمناقشة عددٍ من الملفات المطروحة.
 
وأكّد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في الأنشطة والمشروعات، لافتًا إلى أن وحدة النسيج الوطني هي السبيل للتنمية والتقدم. 
 
من جانبه أكّد الأنبا أرسانيوس على المشاعر الطيبة التي تجمع أقباط مصر ومسلميها، فيما أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة داعيًا الله أن يديم على مصر أمنها واستقرارها، كما وعد بزيارةٍ قريبة لكنيسة السيدة العذراء بالخارجة.
 
 

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