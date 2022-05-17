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مالى تحبط محاولة انقلاب تقودها مجموعة ضباط مدعومين من "دولة غربية"

الثلاثاء، 17 مايو 2022 02:46 ص
مالى تحبط محاولة انقلاب تقودها مجموعة ضباط مدعومين من "دولة غربية" الاوضاع فى مالى
كتب أحمد علوى

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أعلنت الحكومة المؤقتة في مالي أن مجموعة من الضباط المدعومين من "دولة غربية" حاولوا تنفيذ انقلاب ليلة 12 مايو الحالي، مشيرة إلى أن هذه المحاولة تم إحباطها، وفقا لما جاء على قناة روسيا اليوم.

وقالت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي في بيان لها إن "مجموعة من الضباط وضباط الصف الأول الماليين المناهضين للتقدميين حاولوا تنفيذ انقلاب ليلة 12 مايو 2022".

وأضافت أن "هؤلاء الضباط مدعومون من دولة غربية". وتابعت أن قوات الدفاع والأمن في مالي تمكنت من إحباط المحاولة "بسبب يقظتها ومهنيتها".

 

 

 


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