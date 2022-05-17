كيف توقف نزيف اللثة؟ 6 علاجات منزلية قد تساعدك

كتبت إيناس البنا

صحة فمك لا تقل أهمية عن الصحة العقلية أو الصحة البدنية، فإن الحفاظ علىها ليس بهذه السهولة، فإذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل صحيح أو باستخدام الخيط، فقد يؤثر ذلك على المشكلات الأساسية، وخاصة اللثة.

ووفقا لموقع " onlymyhealth "فنزيف اللثة هو في الواقع مشكلة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعدد من المشاكل، ويمكن أن يحدث نزيف اللثة بسبب التنظيف بالفرشاة أو الإصابة أو الحمل أو التهاب اللثة، هذه الحالة هي علامة على أمراض اللثة التي تؤدي في الواقع إلى إزالة البلاك.

العلاجات المنزلية التي يمكن أن توقف نزيف اللثة



1. ممارسة النظافة الفموية الجيدة:



نزيف اللثة هو في الواقع علامة على سوء نظافة الأسنان، في معظم الحالات لا توجد حاجة واضحة لاستشارة طبيب أسنان، فإذا حدث ذلك أكثر من مرتين بشكل متواصل ، فعليك أن تقوم بزيارته، فيمكن أن تلتهب اللثة وبالتالي تنزف عندما يكون هناك تراكم زائد للويحات، وإذا لم تستخدم الفرشاة أو الخيط بشكل صحيح ، فهناك احتمالية كبيرة للإصابة بنزيف اللثة، وتعتبر النظافة الجيدة للفم مهمة بشكل خاص للحوامل بسبب التقلبات في فترة الحمل.

2. اشطف فمك ببيروكسيد الهيدروجين:



بيروكسيد الهيدروجين هو أحد مطهرات الفم الشائعة التي يمكن استخدامها لوقف نزيف اللثة، حيث يساعد هذا أيضًا على منع التورم ومشاكل اللثة ، فيُستخدم غسول الفم ببيروكسيد الهيدروجين بشكل فعال لتوفير حل لمشكلة التهاب اللثة، ويساعد هذا المحلول في تبييض الأسنان ويمكن أن يخفف من التهاب اللثة الذي يسبب النزيف.

3. عدم التدخين:



التدخين مضر بالصحة، فكم مرة سمعت بهذا الكلام؟، لذلك من الأفضل الإقلاع عن التدخين لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والتدخين، حيث ترتبط كل هذه الحالات بعدوى اللثة الشديدة التي قد تؤدي إلى حدوث نزيف في معظم الحالات، فيمكن للتدخين أن يخفض نشاط الجهاز المناعي في الجسم ويمكن أن يجعلك تقاوم بكتيريا البلاك، فالإقلاع عن التدخين من أجل علاج اللثة وإيقاف هذه المشكلة السنية.

4. تقليل مستويات التوتر:



هناك دراسة تشير إلى وجود صلة بين أمراض اللثة والتوتر العاطفي، ووفقًا لأبحاث المختلفة التي تم إجراؤها، يرتبط الإجهاد أيضًا بتأثير أكبر على جهاز المناعة.

5. زيادة تناول فيتامين سي:



يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي إلى تقوية جهاز المناعة لديك ، ويمكن أن يساعدك على محاربة التهابات اللثة التي تحدث في نزيف اللثة، قد يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين سي إلى تدهور حالة اللثة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص فيتامين سي وبالتالي يمكن منع نزيف اللثة من خلال بعض العادات الفموية الجيدة.

يمكن للأطعمة الغنية بفيتامين سي أن تقلل من نزيف اللثة، وإليك بعض الأطعمة الغنية به، ومنها:

الجزر

البرتقال

البطاطا الحلوة

الفلفل الأحمر

6. الكمادات الباردة:



الكمادات الباردة فعالة جدًا في تقليل العوامل المرتبطة بنزيف اللثة، إذا نزفت اللثة بسبب الصدمة أو الإصابة، تعتبر أمراض اللثة أيضًا جزءًا مهمًا من أنسجة اللثة، غالبًا ما يتم تطبيق الضغط البارد على خط اللثة والذي قد يكون مفيدًا في تقليل التورم وكذلك تقييد تدفق الدم في الجسم، قد يكون وضع كيس ثلج أو قطعة قماش باردة على العلكة لمدة 20 دقيقة مفيدًا لصحة اللثة.