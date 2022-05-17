كل ما تريد معرفته عن جدري القرود وتاريخ ظهوره .. فى 4 أسئلة

فاطمة ياسر

حالة من القلق ظهرت في بريطانيا بعد ظهور حالات للإصابة بالفيروس الجدري الخاص بالقرود، وخلال هذا التقرير نتعرف على كل ما يخص هذا المرض وفقا لمراكز السيطرة علي الأمراض والوقاية منها "CDC".

متي ظهر جدري القرود؟



في البداية ظهر جدري القرود أول مرة في عام 1958، عندما أكتشف مرض شبيه للجدري في مستعمرات القرود ولذا أطلق عليه مرض "جدري القرود"، وتم تسجيل أول حالة بشرية عام 1970 في بلدان وسط وغرب إفريقيا.

ما هي أعراض الإصابة بجدري القرود؟



هناك العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها، وهي:

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-الصداع.

-ألم شديد في عضلات الجسم.

-الشعور بالإرهاق.

-حدوث تضخم في الغدد الليمفاوية.

ما هي فترة حضانة الإصابة بجدري القرود؟



فترة الحضانة الخاصة بجدري القرود، من 7 إلي 14 يوما، وتبدأ الأعراض بارتفاع حرارة الجسم، والصداع، وألم عضلات الجسم، وألم الظهر، وقشعريرة، وبعد مرور 3 أيام من الإصابة بظهر طفح جلدي في أماكن متفرقة من الجسم.

كيف يتم علاج جدري القرود؟



لا يوجد علاج أساسي لجدري القرود، ولكن يمكن استخدام لقاح الجدري، والأدوية المضادة للفيروسات، والجلوبيولين المناعي، للسيطرة عليه، مع ضرورة إجراء طرق للوقاية من هذا المرض عن طريق الابتعاد عن ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تنقله، عزل المرضي المصابين، الاهتمام بنظافة اليدين عن طريق غسلها بالماء والصابون جيدا.