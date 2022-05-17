صعود الأسواق الإماراتية في أول جلسة بعد انتهاء الحداد.. وهبوط الأسهم السعودية

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.74% خاسرًا 225.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12689.87 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.22% خاسرًا 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1956.66 نقطة، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية في أول جلسة بعد انتهاء الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.74% خاسرًا 225.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12689.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.65% رابحًا 146.60 نقطة ليغلق عند مستوى 22687.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 204.8 مليون سهم بقيمة 9.96 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.87%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.63%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.03%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.21%.

وقفز 118 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 10%، ثم سهم "صدر" بنسبة 9.98%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.98%، وتراجع 81 سهمًا على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 4.86%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 4.70%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.5 مليار ريال سعودي.



بورصة البحرين كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.22% خاسرًا 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1956.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.03 مليون سهم بقيمة 312.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.56%، وهبط سهم بنك السلام بنسبة 2.15%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 6.12% مدفوعًا بصعود سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.22%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 5.24% مدفوعًا بصعود سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.1%، 0.79%، على التوالي.



بورصة الكويت فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.21% رابحًا 92.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7793.68 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% رابحًا 113.95 نقطة ليغلق عند مستوى 8639.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.75% رابحًا 45.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6056.42 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.59% رابحًا 99.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6367.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 252.2 مليون سهم بقيمة 103.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 18.3 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 5.11%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.54%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الطاقة والعقار بنسبة 0.46%، 0.35%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 2.47%، 2.29%، على التوالي، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.66%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.46%.



بورصة دبي وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.5% رابحًا 51.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3469.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.5 مليون سهم محققة ما قيمته 588.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 10.1 ألف صفقة لعدد 31 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 5.95%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.8%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 2.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، وأخيرًا قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.77%، 0.7% على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.53%.

وارتفع 21 سهمًا على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.92%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 6.89%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها بنك السلام بنسبة 2.67%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 44 مليون ورقة بقيمة 264.6 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 3.08% رابحًا 290.48 نقطة ليغلق عند مستوى 9720.18 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.843 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 307.4 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 17.1 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 4.82%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 3.79%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.19%، ثم قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والصناعات بنسبة 2.52%، 2.48%، 2.47%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%.

وارتفع 35 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 13.45%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 12.67%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "شيميرا ستاندرد أند بورز" بنسبة 4.89%، ثم سهم "الشركة الوطنية للتكافل (وطنية)" بنسبة 3.02%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 1.57%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 352.6 مليون درهم.