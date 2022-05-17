اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:56 م
أكرم القصاص
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شنغهاى تسجل "صفر كوفيد" فى جميع مناطقها

الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:02 م
شنغهاى تسجل "صفر كوفيد" فى جميع مناطقها كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت مدينة شنغهاي، اليوم الثلاثاء، أنها حققت "صفر كوفيد" فى جميع مناطقها، مما أثار الشكوك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظل الملايين فى أكبر مدينة فى الصين تحت الإغلاق.

وحسب موقع روسيا اليوم، وضعت الصين، المدينة التى يبلغ عدد سكأنها 25 مليون نسمة تحت قيود شديدة فى أوائل أبريل، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وصرح تشأو داندان، المسئول بلجنة الصحة فى شنغهاي، أن "جميع المقاطعات الـ 16 فى شنغهاى حققت بالفعل صفر كوفيد على مستوى المجتمع".

وقال نائب رئيس البلدية تشين تونغ، إن المدينة ستعيد فتح الأعمال تدريجيا ابتداء من هذا الأسبوع، "دون إعطاء تفاصيل".

ولا يزال أكثر من 3.8 مليون شخص رسميا يخضعون لأشد أشكال الإغلاق فى المدينة، وفقًا للأرقام الرسمية.

 


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