وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، -في كلمته بالدورة 31 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا، وفقا لقناة (روسيا اليوم)-: "إن روسيا تشدد على الدور الريادي للدول في مكافحة الإرهاب، وتدعوهم إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لقطع قنوات الدعم المالي والمادي للاتجار غير المشروع بالسلاح".



وأكد سيرومولوتوف، أنه من المهم للغاية توحيد جهود الدول في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية من أجل منع وقوعها في أيدي الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن المشاكل في مجال تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية تشكل عقبات خطيرة أمام التعاون الدولي.



وحث الدول على التركيز على إيجاد طرق فعالة لإزالة العقبات في هذا المجال من خلال تعزيز الإطار القانوني وضمان التعاون المهني المتبادل بين المؤسسات الأمنية.

س ص ز/س.ع