وأوضح مجلس الأمة الجزائري، في بيان، أن الزيارة، التي تستمر ٣ أيام، تندرج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي، الموقع بين مجلس الأمة الجزائري، والمجلس الفيدرالي الروسي (البرلمان) في عام ٢٠١٤، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية - الروسية.



ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الروسي برئيسي غرفتي البرلمان الجزائري وعدد من المسؤولين الجزائريين.