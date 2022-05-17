يقوم رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الروسي فيكتور بونداريف بزيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة من مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري).
وأوضح مجلس الأمة الجزائري، في بيان، أن الزيارة، التي تستمر ٣ أيام، تندرج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي، الموقع بين مجلس الأمة الجزائري، والمجلس الفيدرالي الروسي (البرلمان) في عام ٢٠١٤، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية - الروسية.
ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الروسي برئيسي غرفتي البرلمان الجزائري وعدد من المسؤولين الجزائريين.
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