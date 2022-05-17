اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس فنلندا: موقف بوتين الهادئ أدهشنى

الثلاثاء، 17 مايو 2022 10:28 م
رئيس فنلندا: موقف بوتين الهادئ أدهشنى الرئيس الفنلندي ساولي نينيستيو
وكالات

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أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستيو أنه فوجئ بنبرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهادئة خلال مكالمة هاتفية جرت يوم السبت الماضي بينهما.

وقال نينيستيو خلال مؤتمر صحفي بعد مفاوضات مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون: "كنت مندهشا جدا من موقفه الهادئ جدا، مرتاح وهادئ. في روسيا قرروا اتخاذ موقف هادئ".

وعما إذا كانت روسيا ستتخذ إجراءات صارمة، قال الرئيس الفنلندي: "في الوقت الحالي لا يبدو أن هذا يحدث. ولكن هذا لا يعني أننا لا ننظر إلى أشياء غير سارة مثل التهديدات المختلطة".

وقال المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق إن الرئيس بوتين وصف تخلي فنلندا المحتمل عن سياستها التقليدية للحياد العسكري، بالخطأ، مشيرا إلى غياب أي تهديدات لأمن هذه الدولة. وأشار الكرملين إلى أن مثل هذا التغيير في السياسة الخارجية لفنلندا قد يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية التي بنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار والتعاون والشراكة وكانت مفيدة للطرفين.

 


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