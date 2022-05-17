حى الدقى يشن حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير 17 محضر إشغال طريق

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، مساء اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتيسير عبد الفتاح وكيل الوزارة والمشرف العام على الأحياء، حيث تم تنفيذ الحملة من الساعة 6 مساء، وحتى 10 مساء بالتنسيق مع مباحث المرافق وشرطة المرافق.

وقال بيان صادر عن حى الدقى، أن الحملة أسفرت عن رفع كافه اشغالات الباعه الجائلين وتحرير عدد 17 محضر إشغال للطريق العام مع التحصيل الفوري للمخالفين وتم رفع عدد 274 اشغال كما تحرير محضر باجمالي المضبوطات مع ايداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.

وجاءت الحملة فى شارع الدقى وشارع التحرير وعدد من الشوراع الفرعية.