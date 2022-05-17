حركة تنقلات موسعة لمديرى المستشفيات والإدارات بمديرية الصحة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر الدكتور "أيمن حليم" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عدد من القرارات بتكليف عدد من مديرى الإدارات والمستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حيث تم تكليف الدكتورة "هبة عارف" مديرا عاما للطب العلاجى بالمديرية، والدكتور"النادى النادى يوسف" مديرا لإدارة المستشفيات خلفا للدكتورة "غادة ندا" التى تم تكليفها مسئولة لشئون العلاج على نفقة الدولة، والدكتورة "نهى أحمد" مديرة لإدارة الطوارئ خلفا للدكتورة "هبة عارف"، والدكتور "محمد حامد" مديرا لإدارة العلاج الحر خلفا للدكتور "هشام عبد الحميد" الذى تم تكليفه منسقا للمشروع الرئاسى للقضاء على قوائم الانتظار ومتحدثا إعلاميا للمديرية، والدكتور "أشرف حسنين" مديرا لإدارة التخطيط والمتابعة، والدكتورة "فاطمة فرج" منسقا لإدارة ذوى الهمم، والمهندسة "دينا زغلول" مديرة للإدارة الهندسية.

كما تم تكليف كل من الدكتور "أحمد إبراهيم" مديرا لمستشفى الجمهورية العام ، والدكتور"خالد عزت" مديرا لمستشفى صدر المعمورة ، والدكتورة "هالة إبراهيم" مديرة لمستشفى أبو قير العام ، والدكتور "وليد مختار" مديرا لمستشفى برج العرب المركزى ، والدكتور "محمد الغاوى" مديرا لمستشفى جمال حماده المركزى ، والدكتورة "سحر نصار" مديرة لمستشفى المحافظة للولادة (دار إسماعيل)، الدكتورة "نجلاء صلاح الدين " مديرة لمستشفى فوزى معاذ للأطفال ، والدكتور"أحمد فؤاد" مديرا لمستشفى العامرية.