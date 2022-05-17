جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ522 مليون حالة

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و267 ألفا و245 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 82.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ999 ألفا و842 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ665 ألفا و216 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و260 حالة وفاة.