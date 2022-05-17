جوتيريش يدعو الدول المتقدمة للوفاء بوعدها فى 100 مليار دولار سنويًا للعمل المناخى

كتبت : هند المغربى

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة البلدان المتقدمة أن تفى بوعدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للعمل المناخى فى البلدان النامية جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الأول للطاقة المستدامة للجميع فى أفريقيا المنعقد فى رواندا اليوم الثلاثاء.

وقال جوتيريش خلال كلمته يعد سد فجوة الوصول إلى الطاقة وإنهاء فقر الطاقة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أنه أساسي لمعالجة أزمة المناخ.

وأضاف " للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة، نحتاج إلى تسريع نشر الطاقة المتجددة وتحويل إنتاج الطاقة مشيرا الى انه فى العديد من البلدان ، تعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص مصادر الطاقة، ويولد قطاع الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف الوظائف التى يولدها قطاع الوقود الأحفورى.

وأكد جوتيريش " نحن بحاجة إلى التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة فى كل مكان ويجب أن ينتهى الإدمان على الوقود الأحفوري، بدءًا من الفحم ، بحلول عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وعام 2040 فى كل مكان آخر.

وشدد جوتيريش قائلا "يجب على بنوك التنمية دعم البلدان أثناء تحول اقتصاداتها، والاستثمار فى إعادة التدريب وشبكات الأمان الاجتماعى وأنه يجب أن يتوقف التمويل الخاص عن تمويل الوقود الأحفوري والتحول إلى الطاقات المتجددة.