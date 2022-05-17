جارديان: أعداد متزايدة من اللاجئين الأوكرانيين بلا مأوى فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية تحذير المنظمات المجتمعية من أن أعدادًا متزايدة من اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا بلا مأوى، وفي كثير من الحالات معدمين ، بعد انهيار العلاقات مع مضيفهم المشتركين فى برنامج الحكومة "منازل لأوكرانيا" في المملكة المتحدة مقابل مبلغ شهرى.

ويتوقع البعض أن النظام قد يتعطل بالكامل وسط تقارير عن مطالبة اللاجئين الأوكرانيين بمغادرة منازل مضيفهم الذين يعطوهم إشعارا يوم واحد فقط ، مما يتركهم بلا خيار سوى إحالتهم إلى السلطات المحلية على أنهم بلا مأوى ، أو إذا كان بإمكانهم تحمل التكاليف فيمكنهم البحث عن سكن مستأجر في اللحظة الأخيرة.

وقال قادة المجتمع إن ذلك كان يحدث بين المضيفين ذوي النوايا الحسنة الذين ربما فشلوا في توقع ضخامة الالتزام حتى وصل اللاجئون إلى منازلهم ، مما زاد من توتر وصدمة اللاجئين.

وتشمل العوامل الأخرى المذكورة التكاليف، والاشتباكات الشخصية والثقافية، وعدم قيام المضيفين بوضع قواعد للمنزل، وسوء الفهم، وسوء التواصل.

وقالت إيرينا تيرليكي، عضو مجلس إدارة جمعية الأوكرانيين في بريطانيا العظمى (AUGB): "إن مجتمعنا يرى هذه الحالات بشكل متكرر ونعتقد أنها آخذة في الازدياد".

كما أبلغوا عن مشكلات مماثلة بين أولئك الذين وصلوا إلى مخطط الأسرة في أوكرانيا - إما بسبب مشكلات المساحة أو انهيار العلاقات. وأضافت تيرليكي: "لقد وجدنا أن علاقات الرعاية تنهار - على الرغم من رغبة الناس الواضحة جدًا في المساعدة".

وقالت امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 43 عامًا لصحيفة الجارديان إنها تُركت بلا مأوى وخائفة ولا تعرف إلى أين تتجه بعد أن طُلب منها المغادرة من قبل مضيفيها بعد أكثر من أسبوع بقليل.

وبعد العملية الروسية فرت من شقتها في الطابق 22 في كييف إلى إسبانيا لكنها وجدت صعوبة في العثور على عمل. وقابلت مضيفيها في المملكة المتحدة ، وهما زوجان من إكستر، على فيس بوك الذين رتبا رحلاتها الجوية ووثائقها.

وفي البداية، قالت إن الأمور كانت على ما يرام وشعرت "بالحب والاهتمام". لكن ديناميكياتهم تغيرت بشكل كبير عندما ذهبت لزيارة رجل قابلته عبر الإنترنت. اتهمها مضيفوها بالكذب.