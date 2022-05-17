بوتين يعزى محمد بن زايد هاتفيا فى وفاة رئيس الإمارات الراحل

وكالات

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قدم خلاله تعازيه ومواساته إلى دولة الإمارات فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيدا بالدور المحورى للفقيد الكبير في مسيرة التنمية في الإمارات و دعمه تعزيز العلاقات الإماراتية - الروسية.

وجدد الرئيس الروسي ــ خلال الاتصال ــ تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى له التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النهضة في مختلف المجالات، وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل معا لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر بن زايد عن شكره للرئيس الروسي لمشاعره الطيبة و تمنى له موفور الصحة و العافية ولروسيا الصديقة دوام الخير و الازدهار.

كما تلقى بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز أعرب خلاله عن خالص تعازيه في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.