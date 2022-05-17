برنامج تدريب إعلامى للإدارات المختصة بجنوب سيناء بالتعاون مع مركز المعلومات

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، وفدا من مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ بعد انتهاء مهمة الوفد التدريبية التى قام بها فى المحافظة خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء محاور الورش التدريبية التى قام بها الوفد خلال فترة وجوده بمحافظة جنوب سيناء، حيث شملت ثلاثة محاور وهى مهارات التعامل مع الإعلام الجديد – اساسيات التقديم التلفزيونى – صناعة الفيلم الوثائقى.

وأكد المحافظ أن الدورة التدريبية التى أقيمت خلال هذه الفترة تأتى فى إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء لتنمية عدد من الكوادر البشرية من داخل المحافظة ليكونوا على استعداد للمشاركة فى إظهار صورة جيدة عما يجرى من إنجازات على أرض المحافظة، تمهيدا للمؤتمر الدولى للمناخ COO 27 الذى ستستضيفه المحافظة خلال شهر نوفمبر القادم.

من جانبه، أكد أعضاء الوفد على استعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء على استعداد المركز لتقديم كل مساعدة ممكنة قد تحتاجها المحافظة أثناء استعدادها لاستقبال هذا الحدث الدولى الهام.

من ناحيته، تقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر لوفد المركز وطلب نقل تحياته وتقديره إلى أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، لما يقدمه والمركز من تعاون مع المحافظة فى عدد من المجالات المختلفة.

ويشار إلى أن الدورة التى أقيمت خلال الفترة من 15 – 18 مايو قد شملت أربعة ورش تدريبية حضرها ما يقرب من 45 من العاملين بالمحافظة بإدارات الإعلام والعلاقات العامة والبوابة الإلكترونية، والمراسلين الصحفيين والذين تم تصنيفهم إلى أكثر من فئة سيقوم المركز بتصميم وبناء برامج تدريبية متقدمة لهم ليكونوا على استعداد للمشاركة فى نقل واستقبال الحدث الدولى الهام.