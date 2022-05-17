برنامج الأغذية العالمى: نسعى للوصول إلى 4 ملايين شخص بالمساعدات فى ميانمار

كتبت ـ هند المغربى

أفاد برنامج الأغذية العالمى (WFP) أن المساعدات الغذائية وصلت إلى 2.1 مليون شخص خلال الربع الأول من هذا العام فى ميانمار ونسعى للوصول إلى ما لا يقل عن 4 ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً.

ودعا برنامج الأغذية العالمى إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، لأن الوصول إلى السكان النازحين حديثًا، لا سيما فى مناطق النزاع النشطة، لا يزال مقيدًا إلى حد كبير.

ووفق بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة سيبدأ برنامج الأغذية العالمى فى توزيع المواد الغذائية والإمدادات الأخرى على ولاية كايا هذا الأسبوع ، بعد محاولة الوصول إلى المنطقة منذ يوليو من العام الماضى.

وأضاف بيان المنظمة "فى ولاية شان الجنوبية، يقوم برنامج الأغذية العالمى بتوصيل الغذاء إلى النازحين داخليًا والأسر التى فرت من القتال فى ولاية كاياه ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الوقود تضاعفت عن العام الماضى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما ارتفع متوسط تكلفة سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 32 فى المائة.