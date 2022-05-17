انخفاض معدل البطالة فى بريطانيا لأدنى مستوى منذ 47 عاما رغم تراجع الأجور

كتبت رباب فتحى

انخفض معدل البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 47 عامًا ، لكن العمال شهدوا انخفاضًا أكبر في رواتبهم بسبب التضخم الصاروخي ، وفقًا للأرقام الرسمية.

وقال موقع "جي بى نيوز" البريطاني إن هذه الأخبار تأتي في وقت متقلب بالنسبة للاقتصاد البريطاني، بعد أن حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي من أزمة أسعار الغذاء "المروعة".

وبينما وصلت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود ، لا تزال الوظائف الشاغرة في ارتفاع.

وقال دارين مورجان ، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS): "بينما كان الاقتصاد لا يزال ينمو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، استمرت صورة سوق العمل مختلطة. إجمالي التوظيف ، على الرغم من ارتفاعه ، لا يزال أقل من مستواه قبل انتشار الوباء."

وأوضح الموقع أنه منذ بداية الوباء ، انسحب حوالي نصف مليون شخص آخر تمامًا من سوق العمل، ومع ذلك لا تزال الوظائف الشاغرة في ارتفاع ، لتصل إلى مستوى قياسي آخر.

وأضاف مورجان: "في الواقع ، مع الانخفاض الأخير في معدل البطالة ، إلى أدنى معدل لها منذ عام 1974 ، كان هناك عدد أقل من العاطلين عن العمل مقارنة بالوظائف الشاغرة للمرة الأولى منذ بدء التسجيلات. استمرار المكافآت القوية في بعض القطاعات مثل البناء وخاصة التمويل يعني أن إجمالي الأجور يستمر في النمو بشكل أسرع من الأسعار في المتوسط ​​، ولكن الأرباح العادية الأساسية تنخفض الآن بشكل حاد من حيث القيمة الحقيقية."

وقال المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني إن الحكومة بحاجة إلى "إبطاء الاقتصاد ، ولكن تأكد من عدم تباطؤه بشكل دائم" ، حيث يرتفع عدد العاملين في المملكة المتحدة في جداول الرواتب.

في حديثه إلى شبكة LBC ، قال توني دانكر إن وزير الخزانة بحاجة إلى "التدخل الآن" لمساعدة أولئك الذين تضرروا بشدة من تكاليف المعيشة.

وقارن بين الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد ، وقال إن وزير الخزانة والحكومة "بحاجة إلى إبطاء الاقتصاد ، ولكن تأكد من عدم تباطؤه بشكل دائم".