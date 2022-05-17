اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انخفاض معدل البطالة فى بريطانيا لأدنى مستوى منذ 47 عاما رغم تراجع الأجور

الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:49 م
انخفاض معدل البطالة فى بريطانيا لأدنى مستوى منذ 47 عاما رغم تراجع الأجور بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفض معدل البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 47 عامًا ، لكن العمال شهدوا انخفاضًا أكبر في رواتبهم بسبب التضخم الصاروخي ، وفقًا للأرقام الرسمية.

وقال موقع "جي بى نيوز" البريطاني إن هذه الأخبار تأتي في وقت متقلب بالنسبة للاقتصاد البريطاني، بعد أن حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي من أزمة أسعار الغذاء "المروعة".

وبينما وصلت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود ، لا تزال الوظائف الشاغرة في ارتفاع.

وقال دارين مورجان ، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS): "بينما كان الاقتصاد لا يزال ينمو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، استمرت صورة سوق العمل مختلطة. إجمالي التوظيف ، على الرغم من ارتفاعه ، لا يزال أقل من مستواه قبل انتشار الوباء."

وأوضح الموقع أنه منذ بداية الوباء ، انسحب حوالي نصف مليون شخص آخر تمامًا من سوق العمل، ومع ذلك لا تزال الوظائف الشاغرة في ارتفاع ، لتصل إلى مستوى قياسي آخر.

وأضاف مورجان: "في الواقع ، مع الانخفاض الأخير في معدل البطالة ، إلى أدنى معدل لها منذ عام 1974 ، كان هناك عدد أقل من العاطلين عن العمل مقارنة بالوظائف الشاغرة للمرة الأولى منذ بدء التسجيلات. استمرار المكافآت القوية في بعض القطاعات مثل البناء وخاصة التمويل يعني أن إجمالي الأجور يستمر في النمو بشكل أسرع من الأسعار في المتوسط ​​، ولكن الأرباح العادية الأساسية تنخفض الآن بشكل حاد من حيث القيمة الحقيقية."

وقال المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني إن الحكومة بحاجة إلى "إبطاء الاقتصاد ، ولكن تأكد من عدم تباطؤه بشكل دائم" ، حيث يرتفع عدد العاملين في المملكة المتحدة في جداول الرواتب.

في حديثه إلى شبكة LBC ، قال توني دانكر إن وزير الخزانة بحاجة إلى "التدخل الآن" لمساعدة أولئك الذين تضرروا بشدة من تكاليف المعيشة.

وقارن بين الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد ، وقال إن وزير الخزانة والحكومة "بحاجة إلى إبطاء الاقتصاد ، ولكن تأكد من عدم تباطؤه بشكل دائم".


الاقتصاد البريطاني

البطالة فى بريطانيا

بريطانيا

التضخم فى بريطانيا

الحكومة البريطانية


الموضوعات المتعلقة

فاتورة الحرب وروشتة الخروج تعمقان جراح لندن.. 5 أرقام صادمة للاقتصاد البريطاني بعد 12 أسبوعا من دخول روسيا الأراضى الأوكرانية.. صحف: تداعيات بريكست ارهقت الاقتصاد.. وتوقعات بوصول التضخم فى المملكة المتحدة لـ10%

الخميس، 28 أبريل 2022 02:00 م

الركود يضرب الاقتصاد البريطانى.. جارديان: ضربة مزدوجة من تباطؤ النمو بعد إغلاق كورونا وارتفاع الأسعار بعد حرب أوكرانيا ترهق الاقتصاد.. وأعلى معدل تضخم منذ 1992 يشكل ضغطا على دخول الأسر منذ الخمسينيات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:00 ص

جارديان: الاقتصاد البريطانى معرض للركود فى الصيف مع زيادة الضغط على الدخول

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:49 ص

رغم بريكست وفاتورة الوباء المقدرة بـ370 مليار إسترلينى.. جارديان: الاقتصاد البريطانى ينمو بأسرع وتيرة منذ 80 عاما.. شركة اقتصادية: يمكنه استعادة حجمه قبل انتشار كورونا بحلول نهاية العام.. وتوقعات بنمو 7.6%

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة