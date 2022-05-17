اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:26 م
أكرم القصاص
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انخفاض التضخم فى إيطاليا إلى 6% خلال أبريل الماضى

الثلاثاء، 17 مايو 2022 08:28 م
انخفاض التضخم فى إيطاليا إلى 6% خلال أبريل الماضى إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكر المعهد الوطنى للإحصاء فى إيطاليا، أن معدل التخضم انخفض إلى 0ر6% في شهر أبريل الماضى، بعد أن وصل إلى 5ر6% في شهر مارس 2022.


وأضاف المعهد الوطني للإحصاء، أن تضخم أسعار الطاقة انخفض من 9ر50% في مارس إلى 5ر39% في شهر أبريل الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية.


ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إدراج "دعم الطاقة" الحكومية للغاز والكهرباء في حساب ارتفاع أسعار المستهلك.


وشهدت نسبة التضخم فيما يخص السلع المنزلية التي يتم شراؤها بشكل متكرر، ارتفاعا بنسبة 7ر5%، بعد أن سجلت في شهر مارس 5%.


إيطاليا

التضخم فى إيطاليا

الحكومة الإيطالية

انخفاض التضخم فى إيطاليا


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