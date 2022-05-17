اليوم البرلمان الأوروبى يبحث 4 ملفات أوكرانية

كتب أحمد علوى

يقيم البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قضايا النقل والأمن الغذائي والثقافة والوضع الإنسان يفي أوكرانيا في خضم حربها ضد روسيا.

وأفاد بيان للبرلمان الأوروبي على موقعه الإلكتروني أنه على صعيد سوق الغذاء العالمي، ستناقش لجنة الزراعة والتنمية الريفية في البرلمان، تأثير الحرب في أوكرانيا على حالة أسواق الغذاء العالمية مع ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). وسيشارك أعضاء البرلمان الأوكراني في تبادل الآراء.

وعن الوضع الإنساني، ستناقش لجنة الالتماسات وضع اللاجئين في أوكرانيا مع كارلو أولمو من منظمة "محامون بلا حدود"، وسيتم مناقشة التماسًا أوكرانيًا بشأن إنشاء ممرات إنسانية وآخر بشأن تزويد اللاجئين ببطاقات هوية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق ملف النقل الأوكراني، ستناقش لجنة النقل والسياحة مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، آخر التطورات على الأرض واحتياجات قطاع النقل ودور الاتحاد الأوروبي في المساعدة في التخفيف من العواقب الكارثية للحرب الروسية.

وعلى الصعيد الثقافي، ستعقد لجنة الثقافة جلسة استماع حول كيفية الجمع بين الموارد الاستراتيجية المتاحة في الآليات الخيرية العامة المبتكرة لتقديم الدعم الطارئ للقطاعات الثقافية والتراثية في أوكرانيا. وسيشارك أعضاء المنظمات الثقافية الأوروبية والأوكرانية والمفوضية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي في تبادل الآراء.