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الطائفة الإنجيلية بعد لقاء الرئيس السيسى: نحن أمام قيادة وطنية تسعى لتأصيل المواطنة

الثلاثاء، 17 مايو 2022 07:02 م
الطائفة الإنجيلية بعد لقاء الرئيس السيسى: نحن أمام قيادة وطنية تسعى لتأصيل المواطنة مجلس كنائس الشرق الأوسط - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب القداسة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأصحاب القداسة والغبطة والسيادة، قادة ورؤساء الكنائس العربية، بمناسبة انطلاق أعمال الجمعيّة العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في مصر لأول مرة. 
 
وقال رئيس الإنجيلية: "لقاء الرئيس اليوم يعكس حرص الدولة المصرية على احترام وتقدير الجميع وبمسؤولية وطنية مخلصة، وأضاف زكي: "نحن أمام قيادة مصرية وطنية تسعى بشتى الطرق الممكنة لتأصيل المواطنة".
 
وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

الرئيس السيسى

كنائس الشرق الاوسط


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