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الدفاع الروسية: استسلام 265 مسلحا من مصنع "آزوفستال" خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:35 ص
الدفاع الروسية: استسلام 265 مسلحا من مصنع "آزوفستال" خلال الـ24 ساعة الماضية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استسلام 265 مسلحا متواجدين في مصنع آزوفستال خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 51 أصيبوا بجروح خطيرة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء :" لقد بدأ استسلام مقاتلي تنظيم "آزوف" والقوات الأوكرانية، المحاصرين في آزوفستال في "ماريوبول" أمس الإثنين 16 مايو، حيث جرى إرسال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية إلى مستشفى نوفوازوفسك في دونيتسك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت 3 مايو الجاري بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" اليمينية المتطرفة المحظورة في روسيا والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على انتهاكهم نظام الصمت والتوقف عن إطلاق النار.

 


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