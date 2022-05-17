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الجيش الأوكرانى: ضربات جوية روسية على البنية التحتية المدنية فى لفيف وتشيرنيهيف

الثلاثاء، 17 مايو 2022 09:34 م
الجيش الأوكرانى: ضربات جوية روسية على البنية التحتية المدنية فى لفيف وتشيرنيهيف الجيش الأوكرانى
كتب أحمد عرفة

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أكد الجيش الأوكراني أن هناك ضربات جوية روسية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في لفيف وتشيرنيهيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدى إلى تغيير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: "عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا".

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكرى فى مالي معلقة ولم تلغ.


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