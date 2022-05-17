البرلمان الفنلندى يوافق بأغلبية ساحقة على طلب الانضمام إلى الناتو

كتب محمد عبد المجيد

وافق البرلمان الفنلندي بأغلبية ساحقة على طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، بحسب مصادر إعلامية.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إن روسيا ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما ‏إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشكل تهديدًا، لكنه سيثير ردًا خلال حديثه في قمة منظمة ‏معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، الاثنين‎.‎

وفقا لشبكة سي ان ان، قال بوتين: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد ‏في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن ‏التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا‎".‎

وأضاف "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالتأكيد إلى ردنا. سنرى ما ‏سيكون على أساس التهديدات التي ستنشأ بالنسبة لنا‎".‎

وفقًا للرئيس الروسي، فإن توسع الناتو "مصطنع" لأن الحلف يتجاوز هدفه الجغرافي ويؤثر على ‏مناطق أخرى "ليس بأفضل طريقة‎".‎

وقال الرئيس الروسي إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورًا مهمًا للغاية في تحقيق الاستقرار ‏في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وأعرب عن أمله في أن تزداد إمكانيات وتأثير المنظمة فقط في هذه ‏الأوقات الصعبة.‏