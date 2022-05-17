الاتحاد الدولى للنقل الجوى: سياسة الصين "صفر كوفيد" تضر بتعافى الطيران بآسيا

أ.ش.أ

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الثلاثاء، من أن سياسة (صفر فيروس كوفيد) التي تتبعها الصين، تعيق عملية التعافي الكامل للسفر الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي يزيد من المطالبات الموجهة إلى بكين لتخفيف موقفها المتشدد.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن ويلي والش رئيس الاتحاد قوله، خلال مشاركته في قمة شانغي للطيران التي حضرها كبار مسئولي الصناعة والتي عقدت في مدينة سنغافورة، إن تعافي قطاع الطيران في آسيا بطيئًا نسبيًا بالفعل، محذرا من أن نهج بكين جعل الصورة أكثر قتامة.

وأضاف والش أن العامين الماضيين كانا قاسيين على شركات الطيران في العالم بأسره بالفعل، إلا أن قطاع النقل الجوي يشهد بوادر انتعاش خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه لسوء الحظ، ستتأخر منطقة آسيا والمحيط الهادئ في استشعار هذا التعافي حيث تواصل الصين سعيها للقضاء على فيروس كورونا المستجد من خلال فرض اجراءات مقيدة.

وقال والش إن السفر الدولي في آسيا كان يمثل سبعة في المئة فقط في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019، وذلك مقارنة بالنسبة العالمية التي تبلغ 25 في المئة، مشيرا إلى أنه بينما تحسنت الصورة في بداية العام الجاري، لا يزال هناك "طريق طويل يجب المضي فيه".

كما أوضح أن اتحاد النقل الجوي الدولي على قناعة بأن أحدث تطورات العلم تدعم عدم اجراء عمليات الفحص الجماعية وإزالة الحجر الصحي للمسافرين غير المحصنين من مناطق ذات مناعة سكانية عالية، حيث تتعارض قرارات الصين المصرة على التمسك بإجراءات "صفر كوفيد" مع سياسات العديد من الحكومات الآسيوية، التي بدأت في إعادة فتح الحدود وإلغاء متطلبات الحجر الصحي والاختبارات في الأشهر الأخيرة.

يشار إلى أن الصين، التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى إلى القضاء على فيروس كورونا تمامًا، من خلال عمليات الإغلاق السريع والاختبارات الجماعية، وقد أثرت تلك الإجراءات على السفر الجوي المحلي والدولي.