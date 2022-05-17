الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال على متن طائرة إلى كندا.. فيديو

يتوجه الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطاني، برفقة زوجته كاميلا دوقة كورنوال، إلى كندا اليوم الثلاثاء، لبدء زيارة ملكية لكندا، ونشر الحساب الرسمي لأمير ويلز عبر حسابه بتويتر، مقطع فيديو لصعودهما على متن الطائرة، معلقا: "نراكم قريبا".
الأمير تشارلز يصعد على متن الطائرة
See you soon! 🇨🇦 #RoyalVisitCanada pic.twitter.com/qAK6LVqEjL— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 17, 2022
وفى سياق آخر، غابت الملكة إليزابيت عن إلقاء خطاب افتتاح دورة البرلمان البريطانى الجديدة، حيث حضر الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، والأمير وليام دوق كامبريدج، حفل الافتتاح الرسمى للبرلمان، في مجلس اللوردات وقرأ أمير ويلز خطاب الملكة، الذي صاغته الحكومة لتوضيح السياسات والتشريعات المستقبلية المقترحة، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا.
وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال، عبر تويتر: "دعما لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث، حضر أمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق كامبريدج الافتتاح الرسمي للبرلمان في مجلس اللوردات هذا الصباح، قبل أن يتمكن مجلس اللوردات ومجلس العموم من المضي قدمًا في الأعمال العامة، يجب قراءة خطاب الملكة على كلا المجلسين".
وتابع: "هذا العام، قرأ أمير ويلز خطاب الملكة، الذي صاغته الحكومة لتوضيح السياسات والتشريعات المستقبلية المقترحة".
وكان قصر باكنجهام أعلن انسحاب الملكة إليزابيث الثانية من حضور حفل افتتاح جلسات البرلمان هذا العام، وتقليد قراءة الخطاب الملكي السنوي وسلمت المهمة إلى الأميرين تشارلز ووليام، وفقا لبى بى سى.
وغابت الملكة عن هذا التقليد الدستوري، الذي يتحدد فيه خطط الحكومة التشريعية، للمرة الأولى منذ عام 1963، وتعاني الملكة البالغة من العمر 96 عاماً من مشاكل في الحركة، واضطرت مؤخراً لإلغاء حضورها مناسبات عامة عدة.
وقام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الثلاثاء الماضى بافتتاح البرلمان بدلاً من الملكة اليزابيث التي أعلنت عن عدم حضور هذه المناسبة للمرة الأولى. وألقي الأمير تشارلز الخطاب نيابة عن الملكة.
ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن بيتر هانت، المراسل الملكي السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الملك المستقبلي يقترب من أن يصبح الحاكم الفعلي للبلاد.
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