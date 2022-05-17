الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال على متن طائرة إلى كندا.. فيديو

كتبت ريهام عبد الله

يتوجه الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطاني، برفقة زوجته كاميلا دوقة كورنوال، إلى كندا اليوم الثلاثاء، لبدء زيارة ملكية لكندا، ونشر الحساب الرسمي لأمير ويلز عبر حسابه بتويتر، مقطع فيديو لصعودهما على متن الطائرة، معلقا: "نراكم قريبا".



الأمير تشارلز يصعد على متن الطائرة

See you soon! 🇨🇦 #RoyalVisitCanada pic.twitter.com/qAK6LVqEjL — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 17, 2022

وفى سياق آخر، غابت الملكة إليزابيت عن إلقاء خطاب افتتاح دورة البرلمان البريطانى الجديدة، حيث حضر الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، والأمير وليام دوق كامبريدج، حفل الافتتاح الرسمى للبرلمان، في مجلس اللوردات وقرأ أمير ويلز خطاب الملكة، الذي صاغته الحكومة لتوضيح السياسات والتشريعات المستقبلية المقترحة، وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا.

وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال، عبر تويتر: "دعما لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث، حضر أمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق كامبريدج الافتتاح الرسمي للبرلمان في مجلس اللوردات هذا الصباح، قبل أن يتمكن مجلس اللوردات ومجلس العموم من المضي قدمًا في الأعمال العامة، يجب قراءة خطاب الملكة على كلا المجلسين".