اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مايو 2022 06:49 م
أكرم القصاص
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اتفاق بين أوكرانيا وبولندا لتسهيل عبور شحنات الحبوب بين البلدين

الثلاثاء، 17 مايو 2022 05:10 م
اتفاق بين أوكرانيا وبولندا لتسهيل عبور شحنات الحبوب بين البلدين أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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اتفقت السلطات الأوكرانية والبولندية، اليوم الثلاثاء، على تسهيل عمليات عبور شحنات الحبوب عبر نقاط التفتيش الحدودية المشتركة بين البلدين.


وجاء في بيان مشترك لوزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي ونائب رئيس الوزراء البولندي وزير الزراعة والتنمية هنريك كووالتشيك أنه تم الاتفاق على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لا سيما تسهيل بولندا عبور تلك الشحنات بواسطة خطوط السكك الحديدية عبر النقاط الحدودية المشتركة بين البلدين وتحديدا عبر نقاط (يرشراتا - رافا روسكا) و (ميديكا - شاهيني) و(كروسينكو - سميلنيتسيا)، حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية.


وقال سولسكي "الاتفاقية الأخيرة مع الجانب البولندي من شأنها تسهيل تصدير شحنات الحبوب لدينا عبور الحدود، لاسيما تسريع وزيادة حجم الصادرات الأوكرانية، وهو ما يمثل أولوية في عمل وزارة الزراعة في الوقت الراهن".


إلى جانب الاتفاق على تسهيل عبور شحنات الحبوب الأوكرانية عبر نقاط الحدود البولندية، اتفق الطرفان أيضًا على زيادة عدد المفتشين البيطريين البولنديين على الحدود مع أوكرانيا، من أجل تسهيل وتسريع وتيرة عبور شحنات المنتجات الحيوانية الأوكرانية للتأكد من تماشيها مع معايير الاتحاد الأوروبي


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