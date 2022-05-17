إيلون ماسك: سأصوت لصالح مرشح جمهورى فى الانتخابات الأمريكية القادمة

كتبت ريم عبد الحميد

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا لسيارات الكهربائية وشركة سبايس أكس، وأغنى رجل فى العالم إنه سيصوت لصالح المرشح الجمهورى فى الانتخابات القادمة، وذلك لأول مرة، بعد أن صوت لصالح الديمقراطيين فى الماضى.

وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، فإن ماسك، وهو ناخب مستقل مسجل يصف نفسه بأنه معتدل، قد أدلى بتصريحاته أثناء حديثه عبر رابط بالفيديو فى قمة تكنولوجية فى ميامى بفلوريدا.

وكان ماسك، أغنى رجل فى العالم، الذى أعلن تعليق مؤقت لصفقة استحواذه على تويتر بسبب المعلومات الخاصة بالحسابات الزائفة، قد وصف المنصة بأنها منحازة لليسار للغاية، قبل أن يقول أنه سيصنف نفسه كمعتدل بما أنه ليس جمهوريا أو ديمقراطيا.

وقال ماسك إنه صوت بشكل كاسح للديمقراطيين من الناحية التاريخية. لكنه ليس متأكد أنه لم يصوت من قبل أبدا لأى جمهورى. لكن فى الانتخابات القادمة، سيفعل. ولم يتضح ما إذا كان ماسك يتحدث عن التصويت لمرشح جمهورى فى الانتخابات النصفية أو فى الانتخابات الرئاسية المقررة 2024.

وطمأن ماسك الناس بأنه لو اشترى تويتر بالفعل، فإنه لن يكون استحواذ يمينى، كما يخشى بعض اليساريين ويخطط لجعله استحواذ من قبل الجناح المعتدل.

وكان الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، قد عقب على الأخبار التي تفيد بأن الاستحواذ المخطط له على ‏موقع التغريدات "تويتر" من قبل الملياردير، إيلون ماسك، معلّق بشكل مؤقت.

وقال ترامب عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعى "تروث" إنه يعتقد أن ماسك لن يمضى قدما فى شراء "تويتر".

وكتب فى منشور له بوقت سابق: "لا. محال أن يشترى إيلون ماسك "تويتر" بهذا السعر الباهظ، خاصة منذ إدراك أنها شركة تعتمد إلى حد كبير على حسابات وهمية".

ومضى ترامب ليقول إن "إيلون ماسك كان سيلغي صفقة البيع منذ فترة طويلة" لولا رسوم الانفصال.