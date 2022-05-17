أول ظهور لرئيس أوكرانيا مع زوجته منذ بدء الحرب.. صور

كتب: إيهاب محمد

التقطت صورة لفولوديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، حيث حضر الزوجان جنازة أول رئيس للبلاد في كييف اليوم، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

بدا الزوجان زيلينسكي هادئين ولكن مرهقين عندما ساروا معًا لوضع الزهور على نعش ليونيد كرافتشوك، الذي أصبح أول من قاد أوكرانيا المستقلة حديثًا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وتوفي في عطلة نهاية الأسبوع عن عمر يناهر 88 عامًا ، بعد "مرض طويل".



زيلينسكي وزوجته يضعن الزهور



الزوجان

كان زيلينسكى، الذي كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل بدلاً من اللون الأخضر العسكري الذي أصبح علامة تجارية الآن، يسير بجانب زوجته التي كانت أصابعها مغموسة في قبضة يده.

وانضم إليهم شخصيات بارزة أخرى، بما فى ذلك عمدة كييف فيتالى كليتشكو، حيث أقيمت الجنازة فى المنزل الأوكرانى يوم الثلاثاء، فى مدينة لا تزال تحاول التعافي من محاولة روسيا الاستيلاء على المدينة.



الزوجان يحضرن الجنازة

يأتى ظهور أولينا بعد شهر من كشفها أنها تحدثت مع زوجها عبر الهاتف فقط منذ اندلاع الحرب، خوفًا من أن يؤدي انضمامها إليه في العاصمة الأوكرانية إلى تعريضها هى وطفليهما الصغار لخطر القتل.