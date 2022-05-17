أهمها ظهور بقع حمراء.. اعرف أعراض الإصابة بتسمم الدم

كتبت نهير عبد النبى

تسمم الدم هو عدوى خطيرة يحدث عندما تكون البكتيريا في مجرى الدم، على الرغم من اسمها، فإن العدوى لا علاقة لها بالتسم و على الرغم من أن مصطلح "تسمم الدم" ليس مصطلحًا طبيًا، إلا أنه يستخدم لوصف تسمم الدم أو تسمم الدم أو تعفن الدم.

وحسب ما ذكره موقع healthline يحدث تسمم الدم عندما تدخل البكتيريا المسببة للعدوى في جزء آخر من الجسم إلى مجرى الدم، ترتبط بعض هذه الأعراض بالأنفلونزا أو بأمراض أخرى ومع ذلك ، إذا كنت قد أجريت عملية جراحية مؤخرًا أو كنت تتعافى من جرح ، فمن المهم أن تتصل بطبيبك على الفور بعد التعرض لهذه العلامات المحتملة لتسمم الدم.

قد تكون الأعراض المتقدمة لتسمم الدم مهددة للحياة وتشمل:



-بقع حمراء على الجلد قد تنمو بشكل أكبر وتبدو ككدمة أرجوانية كبيرة.

-القليل من إنتاج البول.

-فشل أجهزة الجسم.

يمكن أن يؤدي تسمم الدم إلى متلازمة الضائقة التنفسية والصدمة الإنتانية إذا لم يتم علاج الحالة على الفور ، فقد تؤدي هذه المضاعفات إلى الوفاة.

فمن الصعب التشخيص الذاتي لتسمم الدم لأن أعراضه تحاكي أعراض الحالات الأخرى. أفضل طريقة لتحديد ما إذا كنت مصابًا بتسمم الدم هي زيارة الطبيب أولاً ، سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي ، والذي سيتضمن فحص درجة حرارتك وضغط دمك.

في حالة الاشتباه في حدوث تسمم في الدم ، سيقوم طبيبك بإجراء فحوصات للبحث عن علامات العدوى البكتيرية، ويمكن الاستدلال على تسمم الدم بهذه الاختبارات:

-اختبار ثقافة الدم

-مستويات الأكسجين في الدم

-تعداد الدم

-عوامل التخثر

-اختبارات البول بما في ذلك زراعة البول

-الأشعة السينية الصدر

-اختبارات وظائف الكلى والكلى