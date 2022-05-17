أسوشيتدبرس: ترامب يواجه أقوى اختبار لنفوذه على الجمهوريين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن نفوذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهورى يواجه اختبارا جديدا اليوم الثلاثاء، مع إجراء السباق التمهيدى لاختيار مرشحى الحزب فى انتخابات الكونجرس فى خمس ولايات.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب يواجه أقوى اختبار على الإطلاق لقدرته على تشكيل جيل دجديد من الجمهوريين، حيث يقرر الناخبون فى بنسلفانيا ونورث كارولينا ما إذا كانوا سيحتشدون حول اختياراته لمقاعد هامة فى مجلس الشيوخ.

ومع دخول موسم السباق التمهيدى لانتخابات هذا العام إلى السباقات الأكثر ازدحاما فى كنتاكى ووريجون وإيداهو أيضا، يستعد ترامب لتحقيق انتصارات سهلة عديدة. ففي ولاية نورث كارولينا، من المتوقع أن يفوز النائب تيد بود بأكبر دعم بين خصومه الجمهوريين الاخرين. وفى سباق الجمهوريين فى بنسلفانيا على منصب الحاكم ، فإن المرشح اليمينى المتطرف دوج ماسريانو كان يتصدر قبل أن يدعمه ترامب.

إلا أن مرشح ترامب المفضل لمجلس الشيوخ فى بنسلفانيا، محمد أوز، قد أثار انقساما بين المحافظين، حيث يشعر البعض بشكوك إزاء ميول جراح القلب الشهير الإيديولوجية، والذى ظهر كضيف دائم فى برنامج أوبرا وينفرى لكن تمت مهاجمته من قبل خصمه ديفيد كومريك.

ويصر ترامب على أن أوز هو أفضل مرشح لشغل منصب مجلس الشيوخ. ونظرا لمستوى مشاركته فى السباق، بما فى ذلك مشاركته فى فعالية افتراضية نيابة عن اوز أمس الاثنين، فإن خسارة الأخير يمكن أن تكون انتكاسة للرئيس السابق، الذى يستخدم تأييده لمرشحين كوسيلة لإثبات هيمنته على الحزب الجمهورى قبل احتمال ترشحه فى انتخابات الرئاسة لعام 2024.