‏"جان بيير" تشكر بايدن: أنا أول امرأة "سوداء مثلية مهاجرة" تمثل البيت الأبيض

قدمت كارين جان بيير اول احاطة اعلامية فى منصبها الجديد كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض وشكرت الرئيس جو بايدن، كما نعت ضحايا إطلاق النار فى نيويورك.
قالت: "أقف هنا لأول مرة واشعر بالفخر لكونى هنا معكم جميعا حلف هذه المنصة.. وجودى هما يمثل القليل من المرات الأولى فى أكثر من نقطة.. أنا امرأة سوداء مثلية الجنس مهاجرة.. اول شخص يجمع بين هذه الثلاث صفات يشغل المنصب".
وأضافت: "لم أكن لاقف هنا اليوم لولا وجود الكثير من الأجيال قبلى التى كسرت الأنماط المعتادة وتحدت الأوضاع.. أنا أقف هنا على اكتافهم واستفدت من تضحياتهم وتعلمت من تجاربهم.. نحن الآن نعيش أفضل عصور ان نكون جزء من الإدارة وأن يصبح لدينا تمثيلا قويا ولا أحد يفهم هذا أفضل من الرئيس جو بايدن"
واكملت: "عندما قدمت احاطتى الأولى كنائب للمتحدث باسم البيت الأبيض تأكدت أن هذه المنصة هى للأمريكيين.. أنا أقدر وجودكم هنا"
جان بيير هى أول شخص من السود ومن المثليين يشغل منصب السكرتير الصحفى البيت الأبيض.
على مدار سنوات، عملت مجموعة صغير من العاملين السود المؤثرين فى الاتصالات بالضغط على عدة إمارات لتعيين أمريكى من أصل أفريقى فى المنصب.
وكان برنامج "الفضيحة" التلفزيونى مستند على قصة المساعدة الصحفية السابقة فى إدارة بوش لتصبح أو شخص من أصل أفريقى يعقد إحاطة صحفية فى البيت الأبيض فى عام 1991، وأصبحت خبيرة إدارة ازمة، لكنها لم تشغل أبدا منصب السكرتيرة الصحفية.
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