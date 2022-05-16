‏"جان بيير" تشكر بايدن: أنا أول امرأة "سوداء مثلية مهاجرة" تمثل البيت الأبيض

قدمت كارين جان بيير اول احاطة اعلامية فى منصبها الجديد كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض ‏وشكرت الرئيس جو بايدن، كما نعت ضحايا إطلاق النار فى نيويورك.‏

قالت: "أقف هنا لأول مرة واشعر بالفخر لكونى هنا معكم جميعا حلف هذه المنصة.. وجودى هما ‏يمثل القليل من المرات الأولى فى أكثر من نقطة.. أنا امرأة سوداء مثلية الجنس مهاجرة.. اول شخص ‏يجمع بين هذه الثلاث صفات يشغل المنصب"‏.

وأضافت: "لم أكن لاقف هنا اليوم لولا وجود الكثير من الأجيال قبلى التى كسرت الأنماط المعتادة ‏وتحدت الأوضاع.. أنا أقف هنا على اكتافهم واستفدت من تضحياتهم وتعلمت من تجاربهم.. نحن ‏الآن نعيش أفضل عصور ان نكون جزء من الإدارة وأن يصبح لدينا تمثيلا قويا ولا أحد يفهم هذا أفضل من الرئيس جو بايدن"‏

واكملت: "عندما قدمت احاطتى الأولى كنائب للمتحدث باسم البيت الأبيض تأكدت أن هذه المنصة ‏هى للأمريكيين.. أنا أقدر وجودكم هنا"‏

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جان بيير هى أول شخص من السود ومن المثليين يشغل منصب السكرتير الصحفى البيت الأبيض.‏

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على مدار سنوات، عملت مجموعة صغير من العاملين السود المؤثرين فى الاتصالات بالضغط على ‏عدة إمارات لتعيين أمريكى من أصل أفريقى فى المنصب.‏

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‏ وكان برنامج "الفضيحة" التلفزيونى مستند على قصة المساعدة الصحفية السابقة فى إدارة بوش ‏لتصبح أو شخص من أصل أفريقى يعقد إحاطة صحفية فى البيت الأبيض فى عام 1991، وأصبحت ‏خبيرة إدارة ازمة، لكنها لم تشغل أبدا منصب السكرتيرة الصحفية.‏