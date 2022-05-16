اليوم السابع
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وصول 38 ألف قاصر أوكرانى منذ بداية الحرب إلى إيطاليا

الإثنين، 16 مايو 2022 05:12 م
وصول 38 ألف قاصر أوكرانى منذ بداية الحرب إلى إيطاليا الحرب فى اوكرانيا
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي أندريا أورلاندو، أنه "منذ بداية النزاع، وصل إلى بلادنا حوالي 38 ألف قاصر من أوكرانيا، معظمهم برفقة ذويهم أو أقاربهم".

وأضاف وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالى أندريا أورلاندو، في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"  الإثنين، أن "السؤال الأساسي الأول الذي طرحناه على أنفسنا هو كيفية دمج الأطفال في دوائرنا الدراسية، وكذلك من خلال تقديم الدعم اللغوي اللازم أيضاً".

علاوة على ذلك، ذكر الوزير، بأنه "يمكن تسجيل القاصرين الأوكرانيين في المدرسة والحصول على طبيب أطفال، بعد حصولهم على بطاقة الضرائب"، كما أن "هناك مسألة أخرى ركزنا عليها وهي الاستقبال الآمن للقصر الأوكرانيين غير المصحوبين بذويهم".

وأوضح الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطى، أنه "حتى الـ12 من مايو، وصل عدد القصر غير المصحوبين بذويهم إلى 4037.

واختتم مشيراً إلى "العمل على ضمان إمكانية لم شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم بأسرع ما يمكن، دون اللجوء إلى أية إجراءات توضح عديمة الجدوى"

 

 

 


ايطاليا

اوكرانيا

الحرب فى اوكرانيا

روسيا


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