هزيمة ثقيلة لـ"حزب شولتس" بأكبر ولاية ألمانية في الانتخابات التشريعية

وكالات

مُني حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، بهزيمة انتخابية من العيار الثقيل في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، في ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان.

وأظهرت توقعات شبه نهائية، مساء الأحد، للقناتين الأولى والثانية أن الحزب المسيحي الديمقراطي حصل على أعلى نسبة تأييد بولاية شمال الراين ويستفاليا، فيما تراجعت نسبة التأييد لمنافسه الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه شولتس.

وتأتي الهزيمة الثانية للحزب خلال أقل من شهر، في أكبر الولايات الألمانية، بينما يواجه شولتس انتقادات حادة في الداخل والخارج تتعلق بموقفه من الحرب الأوكرانية وخطته لإرسال الأسلحة إلى كييف.

ومنحت الاستطلاعات التي نشرت بعد إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء 35 بالمئة للحزب الديموقراطي المسيحي و28 بالمئة للاشتراكيين في نتيجة قد تكون الأسوأ في تاريخهم في الولاية.