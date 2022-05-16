ميلانيا تلمح إلى استعادة لقب "السيدة الأولى" مع بحث ترامب الترشح مجددا

كتبت ريم عبد الحميد

فى أول مقابلة لها منذ مغادرة البيت الأبيض، ألمحت السيدة الأولى الأمريكية السابق ميلانيا ترامب إلى إمكانية أن تستعيد اللقب مرة أخرى، مع بحث الرئيس السابق دونالد ترامب إمكانية الترشح فى سباق 2024.

وفى مقابلتها مع فوكس، قالت ميلانيا ترامب إنها تعتقد أنهم قد حققوا الكثير فى أربع سنوات من حكم إدارة ترامب، وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تعيش ميلانيا فى البيت الأبيض مجددا حال ترشح زوجها للانتخابات مرة أخرى، لا تستصعب شيء أبدا.

وخلال المقابلة ناقشت ميلانيا ما وصفته بمشروعات NFT، حيث صممت وعرضت للبيع على موقعها الشخصى على الإنترنت عدة رموز غير قابلة للاستبدال، وهى عبارة عن مقتنيات فنية رقمية. ولا يمكن شراء جميع العناصر التي تبيعها ميلانيا إلا عن طريق العملة المشفرة. وقد فشلت المجموعة الأولى من العناصر المعروضة للبيع فى وقت سابق هذا العام فى الوصول إلى الحد النقدى المطلوب والبالغ 250 ألف دولار.

وفى يناير الماضى، أقيم مزاد لبيع ثلاثة عناصر طرحتها سيدة الأعمال وعارضة الأزياء والسيدة الأمريكية الأولي السابقة ميلانيا ترامب، أبرزها قبعتها البيضاء الشهيرة، وفشل المزاد في تحقيق السعر الأولي الذي أعلنته قبل أسابيع، بسبب تداعيات التراجع الكبير في قيمة العملات المشفرة.

وحسب ما نشره موقع CNN، عرضت زوجة الرئيس الأمريكي السابق، بيع لوحة فنية مائية ترسمها، ورسم رقمي لها مسجل بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بجانب القبعة التي ارتدتها بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الفرنسي وزوجته لإدارة البيت الأبيض في أبريل 2018.

وحددت ميلانيا طريقة الدفع الوحيدة في المزاد بعملة "سولانا" المشفرة، ما يعني أن السعر المبدئي لبيع الحزمة بلغ 250 ألف دولار.