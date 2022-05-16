متى يمكنك الحصول على الجرعة المعززة من لقاح كورونا؟

كتبت إيناس البنا

هل حصلت على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ حان الوقت للحصول على لقطة احترازية، حتى بعد الحصول على الحقنتين ضد فيروس كورونا، فأنت لست محصنًا تمامًا من العدوى، تم الإبلاغ عن فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في عام 2019.

ومنذ ذلك الحين أدى الفيروس إلى العديد من المتغيرات في جميع أنحاء العالم ، لذا حث الخبراء الجميع على تلقيحهم. ومع ذلك ، في وقت لاحق ، وجد أن جرعة ثالثة ضرورية أيضًا للحفاظ على شدة العدوى.

جرعات كورونا المعززة

وفقا لموقع " thehealthsite "، فأن اللقاح المعزز لفيروس كورونا أو الجرعة ثالثة ضد كورونا، والتي تُعرف أيضًا بجرعة أو جرعات إضافية من لقاح كورونا الذي يتم إعطاؤه بعد أن بدأت الحماية التي توفرها اللقطة الأصلية في التلاشي، تساعد جرعة التعزيز الأفراد في الحفاظ على حماية قوية من مرض فيروس كورونا الشديد.

ومع ذلك، في البداية، كانت هناك إرشادات مفادها أنه لا يمكن تناول الجرعات الاحترازية إلا بعد أن يكمل الفرد 9 أشهر بعد جرعة اللقاح الثانية، ولكن، مع إدراك الارتفاع العالمي في حالات متغيرات كورونا.