متحدثة البيت الأبيض عن عودة جنود للصومال: القرار لحماية حلفائنا من الإرهاب

قالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ان الرئيس جو بايدن وافق على طلب البنتاجون بعودة قوات امريكية في الصومال.
قالت جان بيير: "اعلم ان الإعلان كان منذ قليل.. وافق الرئيس على طلب من وزير الدفاع بارسال جنود الة هناك لتوفير قدرة افضل على محاربة جماعة الشباب هناك التابعة لتنظيم القاعدة بعد ان تزايدت التهديدات في المنطقة" عندما سئلت عن سبب موافقة الرئيس الأمريكي على عودة الجنود للصومال.
وأضافت: "الإدارة السابقة سحبت القوات من جميع البلدان لكننا في ادارتنا نحارب الإرهاب ونقرر تواجد القوات من عدمها على حسب الأوضاع في كل منطقة .. انه منظور اكثر تفصيلا على حسب الاحتياجات.. واليوم نرى ان الجماعات الموالية للقاعدة في الصومال واحدة من اقوى واغني المواليين لها هناك وتوفر ملاذ امن للإرهابيين"
واكملت: "اتخذنا القرار لحماية انفسنا وحلفائنا من خطر الإرهاب"
اشارت نيويورك تايمز ان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعيد نشر قوات في الصومال لمواجهة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، في قرار عكس قرار سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب القوات من البلاد قرب نهاية ولايته.
ووفقا للتقرير لم يتم ذكر عدد القوات التي ستنقل الى هناك لكن أشار مسئولين الى انها لن تزيد عن 450 جندي، وكشفت الصحيفة أيضًا أن بايدن وقع على الاقتراح المقدم من البنتاجون في وقت سابق من هذا الشهر
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