متحدثة البيت الأبيض عن عودة جنود للصومال: القرار لحماية حلفائنا من الإرهاب

كتبت: نهال أبو السعود

قالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ان الرئيس جو بايدن وافق على طلب ‏البنتاجون بعودة قوات امريكية في الصومال.‏

قالت جان بيير: "اعلم ان الإعلان كان منذ قليل.. وافق الرئيس على طلب من وزير الدفاع بارسال ‏جنود الة هناك لتوفير قدرة افضل على محاربة جماعة الشباب هناك التابعة لتنظيم القاعدة بعد ان ‏تزايدت التهديدات في المنطقة" عندما سئلت عن سبب موافقة الرئيس الأمريكي على عودة الجنود ‏للصومال. ‏

وأضافت: "الإدارة السابقة سحبت القوات من جميع البلدان لكننا في ادارتنا نحارب الإرهاب ونقرر ‏تواجد القوات من عدمها على حسب الأوضاع في كل منطقة .. انه منظور اكثر تفصيلا على حسب ‏الاحتياجات.. واليوم نرى ان الجماعات الموالية للقاعدة في الصومال واحدة من اقوى واغني المواليين ‏لها هناك وتوفر ملاذ امن للإرهابيين"‏

واكملت: "اتخذنا القرار لحماية انفسنا وحلفائنا من خطر الإرهاب"‏

اشارت نيويورك تايمز ان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعيد نشر قوات في الصومال لمواجهة حركة ‏الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، في قرار عكس قرار سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب ‏القوات من البلاد قرب نهاية ولايته.‏

ووفقا للتقرير لم يتم ذكر عدد القوات التي ستنقل الى هناك لكن أشار مسئولين الى انها لن تزيد عن ‏‏450 جندي، وكشفت الصحيفة أيضًا أن بايدن وقع على الاقتراح المقدم من البنتاجون في وقت ‏سابق من هذا الشهر