ما لا تعرفه عن فيروس غرب النيل.. ينتقل من البعوض ويسبب الحمى والطفح الجلدى

كتبت أمل علام

كشف موقع CNN الإخبارى، عن أنه تم اختبار أنثى بعوضة culex tarsalis التي تم صيدها في فخ بحثًا عن وجود فيروس غرب النيل في مختبر الخدمات الصحية بولاية أريزونا في 5 أغسطس 2004.



البعوضة المسببة لفيروس غرب النيل

وقال الموقع، ينتقل فيروس غرب النيل (WNV) بشكل أساسي إلى الإنسان عن طريق البعوض المصاب، توفي أكثر من 2600 شخص بفيروس غرب النيل في الولايات المتحدة منذ اكتشافه لأول مرة في مدينة نيويورك في عام 1999، حيث ينتشر فيروس غرب النيل عادة عن طريق لدغة البعوض المصاب، و لا ينتشر من شخص لآخر من خلال الاتصال العرضي.

في حالات نادرة، يمكن أن ينتشر فيروس غرب النيل WNV من خلال عمليات نقل الدم، أو زرع الأعضاء، أو التعرض في المختبر أو من الأم إلى الرضيع.

تشمل أعراض عدوى فيروس غرب النيل..

التعب والحمى والصداع وآلام الجسم والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية، موضحا إن

%80 من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، فإن أقل من 1% من المصابين يصابون بمرض عصبي خطير، مثل التهاب الدماغ، أو التهاب السحايا، التهاب الأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

وأشار الموقع، إلى إنه لا يوجد لقاح أو علاج محدد لـفيروس غرب النيل WNV مؤكدا ، إن لطريقة الأكثر فعالية للوقاية هي تجنب لدغات البعوض، وذلك باستخدام طارد الحشرات وارتداء الملابس الواقية عندما تكون في الهواء الطلق.

وأوضح الموقع، إنه في عام 1937 تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل في أوغندا، إنه شائع في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وأغسطس 1999 تم الإبلاغ عن أولى حالات التهاب الدماغ بغرب النيل في نصف الكرة الغربي في منطقتي برونكس وكوينز في نيويورك، ولا يُعرف كيف وصل الفيروس إلى الولايات المتحدة.