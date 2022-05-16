ما الاختبار الذاتي للنساء فى المنزل لانقطاع الطمث؟

كتبت إيناس البنا

انقطاع الطمث هي مرحلة في الحياة يتوقف فيها الحيض لمدة 12 شهرًا على الأقل، وتسمى هذه المرحلة باسم المرحلة السابقة لانقطاع الطمث ويمكن أن تستمر لعدة سنوات، قد تصل إلى سن اليأس في أوائل الأربعينيات من عمرك أو في أواخر الستينيات من عمرك.

وفقًا لتقرير موقع "verywellhealth" تشمل أعراض سن اليأس عدم انتظام الدورة الشهرية، والهبات الساخنة، وجفاف المهبل، ومشاكل النوم، في حين أن بعض النساء ينتقلن بسهولة إلى حد ما في سن اليأس، يعاني البعض الآخر من إزعاج متوسط ​​إلى شديد وقد يرغبن في العلاج لتخفيف أعراضهن.

يمكنك استخدام الاختبار الذاتي في المنزل لمعرفة ما إذا كانت أعراضك تعني أنك في مرحلة انقطاع الطمث وما إذا كان الوقت قد حان لرؤية مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على الراحة.

مجموعات اختبار سن اليأس في المنزل

أدوات اختبار سن اليأس بالمنزل تقيس الهرمون المنبه (FSH) في البول، ويتم إنتاج هرمون FSH عن طريق الغدة النخامية ، تزداد مستويات الهرمون مؤقتًا كل شهر لتحفيز المبايض على إنتاج البويضات، عندما تدخل مرحلة انقطاع الطمث وتتوقف المبايض عن إنتاج هرموني الإستروجين والبروجسترون، تزداد أيضًا مستويات هرمون FSH.

سيخبرك الاختبار الذاتي لانقطاع الطمث ما إذا كانت مستويات هرمون FSH لديك مرتفعة، وليس إذا كنتِ بالتأكيد في سن اليأس أو ما قبل انقطاع الطمث.

إذا كانت مستوياتك مرتفعة ، وكانت أعراضك مزعجة ، فقد حان الوقت للتحدث إلى طبيبك لمراجعة تاريخك الطبي وكذلك تاريخ عائلتك قبل تقديم اقتراحات حول أفضل السبل للتعامل مع الأعراض.

إذا كنت لا تزالين في فترة الحيض، حتى بشكل غير متكرر ، ضعي في اعتبارك أيضًا أن مستويات هرمون FSH لديك قد ترتفع وتنخفض أثناء الدورة الشهرية، بينما تتغير مستويات الهرمون لديك ، يستمر المبيضان في إطلاق البويضات ولا يزال بإمكانك الحمل.

من يجب أن يخضع للاختبار؟

الأشخاص الذين يعانون من أعراض انقطاع الطمث ويريدون معرفة ما إذا كانوا جزءًا من انقطاع الطمث قد يرغبون في إجراء اختبار سن اليأس في المنزل ، يمكن للاختبار أن يكون بمثابة سبب منطقي للشخص لتحديد موعد مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به.

من المرجح أن يقوم الطبيب بإجراء تشخيص رسمي لانقطاع الطمث إذا كانت المرأة بلغت من العمر 45 عامًا أو أكبر ولم تحض لمدة عام واحد.

كيف يعمل الاختبار ومدى دقته

تعمل اختبارات سن اليأس بنفس الطريقة البسيطة مثل اختبار الحمل في المنزل، يمكنك وضع طرف جهاز بلاستيكي تحت مجرى البول أو غمس الجهاز في كوب من البول، حيث تتفاعل المواد الكيميائية الموجودة في الجهاز مع FSH وتنتج قراءة "إيجابية" أو "سلبية". لكن اقرأ التعليمات الموجودة في مجموعة أدوات الاختبار المنزلية لتكون على يقين.

دقة الاختبار

مثل أي اختبار آخر، يمكن أن يتأثر الاختبار المنزلي لانقطاع الطمث بعوامل خارجية ولكن لضمان أفضل النتائج ضعى في الاعتبار: