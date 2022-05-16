اليوم السابع
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لا تتجاهل تقرحات الفم.. 5 حالات صحية يمكن أن تكون السبب فى الإصابة

الإثنين، 16 مايو 2022 05:00 ص
لا تتجاهل تقرحات الفم.. 5 حالات صحية يمكن أن تكون السبب فى الإصابة تقرحات الفم المؤلمة
كتبت إيناس البنا

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تقرحات الفم هي تقرحات مؤلمة في منطقة الفم (الشفاه ، اللثة ) ويمكن أن تكون مصدر إزعاج شديد، في بعض الأحيان، لا تكون تقرحات الفم نتيجة لحالة صحية أساسية ويمكن أن تكون ناتجة عن الإجهاد والتغيرات الهرمونية وتعاطي التبغ وقضم الشفاه والتهيج وما إلى ذلك.

التهاب الفم والصحة
 

وفقا لموقع " timesnownews "، فيما يلي بعض المضاعفات الصحية التي قد تلمح إليها تقرحات الفم:

هيربانجينا:
 

يحدث هذا المرض بسبب مجموعة فيروس كوكساكي وهو شائع عند الأطفال ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب الحلق.

قرحة كانكر:
 

نوع من أنواع قرح الفم ويعد ألم الفم هو عرض آخر لهذه الحالة الشائعة.

القروح الباردة:
 

تقرحات الفم الناتجة عن عدوى فيروس الهربس البسيط تعرف بقرح الزكام، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إحساس حارق في الفم.

التهاب الفم:
 

الحالة التي تتميز بالتهاب وتقرحات داخل الفم تعرف باسم التهاب الفم. يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى طعم متغير.

فيروس الورم الحليمي البشري:
 

أحد أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI) ، فيروس الورم الحليمي البشري ، المعروف أيضًا باسم فيروس الورم الحليمي البشري، يمكن أن يؤدي إلى تقرحات الفم المؤلمة.


تقرحات الفم

ألم الفم

أنواع تقرحات الفم

تقرحات الفم المؤلمة

مضاعفات صحية لتقرحات الفم


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